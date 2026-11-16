Grupo de Inversiones Suramericana öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Grupo de Inversiones Suramericana hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,83 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 26,86 Prozent auf 2,34 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,84 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at