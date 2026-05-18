|
18.05.2026 06:31:29
Grupo de Inversiones Suramericana stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Grupo de Inversiones Suramericana hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS lag bei 0,22 USD. Im letzten Jahr hatte Grupo de Inversiones Suramericana einen Gewinn von 0,230 USD je Aktie eingefahren.
Der Umsatz lag bei 2,11 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 21,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,74 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!