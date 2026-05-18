Grupo de Inversiones Suramericana stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Grupo de Inversiones Suramericana hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 0,22 USD. Im letzten Jahr hatte Grupo de Inversiones Suramericana einen Gewinn von 0,230 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 2,11 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 21,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,74 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at