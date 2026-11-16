Grupo de Inversiones Suramericana stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Grupo de Inversiones Suramericana hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2931,05 COP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Grupo de Inversiones Suramericana ein EPS von 2025,04 COP je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7 474,16 Milliarden COP vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7 382,74 Milliarden COP in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at