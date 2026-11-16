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16.11.2026 06:31:29
Grupo de Inversiones Suramericana vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Grupo de Inversiones Suramericana hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Grupo de Inversiones Suramericana hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2931,05 COP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2025,04 COP je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7 474,16 Milliarden COP, während im Vorjahreszeitraum 7 382,74 Milliarden COP ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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