Grupo EDP: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Grupo EDP hat am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,100 EUR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Grupo EDP in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,52 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,05 Milliarden EUR im Vergleich zu 4,20 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at