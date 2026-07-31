Grupo EDP hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Grupo EDP hat am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,08 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,070 EUR erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 3,71 Milliarden EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Grupo EDP 3,67 Milliarden EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at