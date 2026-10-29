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29.10.2026 06:31:29
Grupo Elektra: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Grupo Elektra präsentierte am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 10,64 MXN eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 11,21 MXN je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,05 Prozent auf 53,30 Milliarden MXN. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 53,86 Milliarden MXN gelegen.
Redaktion finanzen.at
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