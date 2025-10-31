Grupo Elektra: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Grupo Elektra lud am 28.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 11,21 MXN. Im letzten Jahr hatte Grupo Elektra einen Gewinn von -2,610 MXN je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 53,86 Milliarden MXN vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Grupo Elektra 50,76 Milliarden MXN umgesetzt.

Redaktion finanzen.at