Grupo Financ Banorte legte Quartalsergebnis vor

Grupo Financ Banorte hat sich am 22.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es stand ein EPS von 5,50 MXN je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Grupo Financ Banorte noch ein Gewinn pro Aktie von 5,20 MXN in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Grupo Financ Banorte mit einem Umsatz von insgesamt 103,01 Milliarden MXN abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 134,30 Milliarden MXN erwirtschaftet worden waren, um 23,30 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at