Grupo Financ Banorte mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Grupo Financ Banorte hat am 28.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,75 MXN beziffert, während im Vorjahresquartal 4,63 MXN je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 86,28 Prozent auf 230,13 Milliarden MXN aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 123,54 Milliarden MXN in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 21,00 MXN beziffert, während im Vorjahr 19,72 MXN je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahr hat Grupo Financ Banorte im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 25,92 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 568,73 Milliarden MXN. Im Vorjahr waren 451,68 Milliarden MXN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at