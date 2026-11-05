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05.11.2026 06:31:28
Grupo Financ Banorte: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Grupo Financ Banorte hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,00 MXN präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,62 MXN je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 101,46 Milliarden MXN – eine Minderung von 18,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 124,94 Milliarden MXN eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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