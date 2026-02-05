Grupo Financie Inburs stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Grupo Financie Inburs äußerte sich am 03.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,00 MXN beziffert, während im Vorjahresquartal 1,62 MXN je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 11,52 Prozent auf 34,64 Milliarden MXN. Im Vorjahresviertel hatte Grupo Financie Inburs 39,15 Milliarden MXN umgesetzt.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 1,33 MXN prognostiziert, während sie den Umsatz bei 15,44 Milliarden MXN gesehen hatten.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 4,00 MXN. Im Vorjahr waren 5,62 MXN je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 145,85 Milliarden MXN – das entspricht einem Abschlag von 2,01 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 148,83 Milliarden MXN erwirtschaftet worden.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 5,46 MXN je Aktie sowie einen Umsatz von 63,56 Milliarden MXN ausgegeben.

Redaktion finanzen.at