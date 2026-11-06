Grupo Financiero Banorte SAB de CV (O) (spons ADRs): Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Grupo Financiero Banorte SAB de CV (O) (spons ADRs) hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 1,74 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Grupo Financiero Banorte SAB de CV (O) (spons ADRs) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,24 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5,88 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 6,71 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at