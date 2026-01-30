|
Grupo Financiero Banorte SAB de CV (O) (spons ADRs): Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Grupo Financiero Banorte SAB de CV (O) (spons ADRs) lud am 28.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,57 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,15 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Grupo Financiero Banorte SAB de CV (O) (spons ADRs) im vergangenen Quartal 12,57 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 104,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Grupo Financiero Banorte SAB de CV (O) (spons ADRs) 6,15 Milliarden USD umsetzen können.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 5,47 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 5,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Grupo Financiero Banorte SAB de CV (O) (spons ADRs) in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 20,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 29,62 Milliarden USD im Vergleich zu 24,64 Milliarden USD im Vorjahr.
