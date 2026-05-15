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15.05.2026 06:31:29
Grupo Financiero Galicia informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Grupo Financiero Galicia hat am 13.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 236,43 ARS gegenüber 90,88 ARS im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2 555,34 Milliarden ARS – eine Minderung von 0,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2 576,25 Milliarden ARS eingefahren.
Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 69,73 ARS je Aktie sowie einen Umsatz 2 460,86 Milliarden ARS prognostiziert.
Redaktion finanzen.at
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