Grupo Financiero Galicia hat am 24.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,15 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,410 USD je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 25,84 Prozent auf 1,66 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,24 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,42 USD gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 1,64 Milliarden USD gesehen.

Redaktion finanzen.at