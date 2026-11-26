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26.11.2026 06:31:29
Grupo Financiero Galicia zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Grupo Financiero Galicia hat am 24.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Grupo Financiero Galicia hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 172,83 ARS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -54,600 ARS je Aktie gewesen.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 16,27 Prozent auf 2 490,19 Milliarden ARS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2 974,19 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.
Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 219,47 ARS gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 2 541,31 Milliarden ARS gesehen.
Redaktion finanzen.at
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