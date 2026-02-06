Grupo Financiero Inbursa SAB de CV (O) (spons ADRs): Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Grupo Financiero Inbursa SAB de CV (O) (spons ADRs) hat am 03.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,27 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Grupo Financiero Inbursa SAB de CV (O) (spons ADRs) ein EPS von 0,400 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,89 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1,95 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 1,53 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 6,45 Prozent auf 7,60 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte Grupo Financiero Inbursa SAB de CV (O) (spons ADRs) 8,12 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at