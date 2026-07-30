Grupo Gicsa: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Grupo Gicsa hat am 27.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Mit einem EPS von 1,00 MXN lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Grupo Gicsa mit 1,00 MXN je Aktie genauso viel verdiente.

Der Umsatz lag bei 1,84 Milliarden MXN – das entspricht einem Zuwachs von 2,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,79 Milliarden MXN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at