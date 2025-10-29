Grupo Gicsa: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Grupo Gicsa hat am 27.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 1,00 MXN. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 1,00 MXN ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,14 Milliarden MXN vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,90 Milliarden MXN in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at