27.02.2026 06:31:29
Grupo Gicsa veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Grupo Gicsa hat am 24.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Grupo Gicsa hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,00 MXN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,00 MXN je Aktie gewesen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 44,24 Prozent auf 3,04 Milliarden MXN aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,10 Milliarden MXN in den Büchern gestanden.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1,00 MXN beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,530 MXN je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 8,91 Milliarden MXN in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 6,47 Milliarden MXN umgesetzt.
