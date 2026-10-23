Grupo Industrial Saltillo SAB de CV (A): Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Grupo Industrial Saltillo SAB de CV (A) hat am 20.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -1,04 MXN. Ein Jahr zuvor waren -0,560 MXN je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,86 Prozent zurück. Hier wurden 4,61 Milliarden MXN gegenüber 4,65 Milliarden MXN im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at