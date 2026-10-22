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22.10.2026 06:31:29
Grupo KUO SAB de CV (A): Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Grupo KUO SAB de CV (A) lud am 20.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,42 MXN vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,140 MXN erwirtschaftet worden.
Grupo KUO SAB de CV (A) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,62 Milliarden MXN abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,78 Milliarden MXN erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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