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24.04.2026 06:31:29
Grupo KUO SAB de CV (A) stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Grupo KUO SAB de CV (A) ließ sich am 21.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Grupo KUO SAB de CV (A) die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,20 MXN, nach 8,00 MXN im Vorjahresvergleich.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7,92 Milliarden MXN – eine Minderung von 12,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,04 Milliarden MXN eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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