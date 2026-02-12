12.02.2026 06:31:29

Grupo KUO SAB de CV (A) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Grupo KUO SAB de CV (A) lud am 10.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,98 MXN beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Grupo KUO SAB de CV (A) ein Ergebnis je Aktie von -2,660 MXN vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 11,58 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,26 Milliarden MXN. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,34 Milliarden MXN umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 9,32 MXN beziffert. Im Vorjahr hatten -3,090 MXN je Aktie in den Büchern gestanden.

Grupo KUO SAB de CV (A) hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 35,17 Milliarden MXN abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 35,69 Milliarden MXN erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Inflationsdaten: ATX tiefrot -- DAX stabil -- Wall Street wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nimmt Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street tritt auf der Stelle. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen