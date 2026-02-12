Grupo KUO SAB de CV (A) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Grupo KUO SAB de CV (A) lud am 10.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,98 MXN beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Grupo KUO SAB de CV (A) ein Ergebnis je Aktie von -2,660 MXN vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 11,58 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,26 Milliarden MXN. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,34 Milliarden MXN umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 9,32 MXN beziffert. Im Vorjahr hatten -3,090 MXN je Aktie in den Büchern gestanden.

Grupo KUO SAB de CV (A) hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 35,17 Milliarden MXN abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 35,69 Milliarden MXN erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at