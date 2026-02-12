|
Grupo KUO SAB de CV (B) hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Grupo KUO SAB de CV (B) lud am 10.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,98 MXN gegenüber -2,660 MXN im Vorjahresquartal verkündet.
Auf der Umsatzseite hat Grupo KUO SAB de CV (B) im vergangenen Quartal 8,26 Milliarden MXN verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 11,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Grupo KUO SAB de CV (B) 9,34 Milliarden MXN umsetzen können.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 9,32 MXN gegenüber -3,090 MXN je Aktie im Vorjahr.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 35,17 Milliarden MXN – das entspricht einem Minus von 1,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 35,69 Milliarden MXN in den Büchern gestanden hatten.
