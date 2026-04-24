Grupo KUO SAB de CV (B) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Grupo KUO SAB de CV (B) präsentierte in der am 21.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0,20 MXN je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Grupo KUO SAB de CV (B) noch ein Gewinn pro Aktie von 8,00 MXN in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Grupo KUO SAB de CV (B) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,38 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 7,92 Milliarden MXN im Vergleich zu 9,04 Milliarden MXN im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at