Grupo KUO SAB de CV (B): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Grupo KUO SAB de CV (B) lud am 20.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,42 MXN. Im Vorjahresquartal waren 0,140 MXN je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,93 Prozent auf 8,62 Milliarden MXN. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 8,78 Milliarden MXN gelegen.

Redaktion finanzen.at