Grupo Lala SAB de CV (I) (B) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Grupo Lala SAB de CV (I) (B) lud am 27.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,31 MXN. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,310 MXN je Aktie in den Büchern gestanden.

Grupo Lala SAB de CV (I) (B) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 26,97 Milliarden MXN abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 25,76 Milliarden MXN erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at