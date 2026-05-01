Grupo Mexico: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Grupo Mexico hat am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,86 MXN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,86 MXN erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 97,73 Milliarden MXN, während im Vorjahreszeitraum 85,63 Milliarden MXN ausgewiesen worden waren.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 0,208 USD hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 5,58 Milliarden USD erwartet.

Redaktion finanzen.at