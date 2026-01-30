Grupo Mexico hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Grupo Mexico ließ sich am 27.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Grupo Mexico die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,29 MXN gegenüber 1,81 MXN im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 94,33 Milliarden MXN vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Grupo Mexico 77,31 Milliarden MXN umgesetzt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 12,48 MXN für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 8,43 MXN je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,76 Prozent auf 349,02 Milliarden MXN. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 296,39 Milliarden MXN erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,605 USD geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 18,09 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at