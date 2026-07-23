Grupo Mexico mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Grupo Mexico lud am 21.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 4,87 MXN. Im letzten Jahr hatte Grupo Mexico einen Gewinn von 3,12 MXN je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Grupo Mexico im vergangenen Quartal 99,46 Milliarden MXN verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Grupo Mexico 82,72 Milliarden MXN umsetzen können.

Redaktion finanzen.at