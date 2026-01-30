Grupo Mexico SAB de CV Un öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Grupo Mexico SAB de CV Un hat am 27.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,180 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 5,16 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 35,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,80 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,30 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Grupo Mexico SAB de CV Un 0,920 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,25 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 18,24 Milliarden USD, während im Vorjahr 16,10 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

