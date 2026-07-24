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24.07.2026 06:31:29
Grupo Mexico SAB de CV Un präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Grupo Mexico SAB de CV Un gab am 21.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,56 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Grupo Mexico SAB de CV Un ein EPS von 0,320 USD je Aktie vermeldet.
Grupo Mexico SAB de CV Un hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,70 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 32,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,29 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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