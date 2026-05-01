Grupo Mexico SAB de CV Un: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Grupo Mexico SAB de CV Un hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 0,44 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Grupo Mexico SAB de CV Un noch ein Gewinn pro Aktie von 0,280 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,58 Milliarden USD – ein Plus von 33,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Grupo Mexico SAB de CV Un 4,17 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at