Grupo Mexico zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Grupo Mexico hat am 20.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 4,49 MXN gegenüber 3,15 MXN je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 109,36 Milliarden MXN vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 85,56 Milliarden MXN in den Büchern standen.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,231 USD ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 6,11 Milliarden USD in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.at