|
22.10.2026 06:31:29
Grupo Mexico zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Grupo Mexico hat am 20.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS belief sich auf 4,49 MXN gegenüber 3,15 MXN je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 109,36 Milliarden MXN vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 85,56 Milliarden MXN in den Büchern standen.
Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,231 USD ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 6,11 Milliarden USD in den Büchern stehen werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX mit Stabilisierungsversuch -- DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt veruscht sich an einer Stabilisierung. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich vor dem Wochenende im Minus. An den Börsen in Fernost geht es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.