Grupo Minsa SAB de CV (B) stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Grupo Minsa SAB de CV (B) hat sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,18 MXN je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Grupo Minsa SAB de CV (B) ein EPS von 0,180 MXN in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Grupo Minsa SAB de CV (B) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,28 Milliarden MXN im Vergleich zu 1,81 Milliarden MXN im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at