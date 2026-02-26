26.02.2026 06:31:29

Grupo Nacional Provincial SAB: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Grupo Nacional Provincial SAB hat sich am 23.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -8,59 MXN je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Grupo Nacional Provincial SAB ein EPS von 3,32 MXN in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 33,32 Milliarden MXN. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 32,09 Milliarden MXN.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 6,56 MXN ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 15,90 MXN je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 124,04 Milliarden MXN – ein Plus von 1,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Grupo Nacional Provincial SAB 121,95 Milliarden MXN erwirtschaftet hatte.

