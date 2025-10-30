Grupo Palacio de Hierro SAB de CV präsentierte Quartalsergebnisse

Grupo Palacio de Hierro SAB de CV hat am 27.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0,86 MXN gegenüber 1,38 MXN je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Grupo Palacio de Hierro SAB de CV 13,02 Milliarden MXN umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,94 Milliarden MXN erwirtschaftet worden.

