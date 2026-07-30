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30.07.2026 06:31:29
Grupo Palacio de Hierro SAB de CV präsentierte Quartalsergebnisse
Grupo Palacio de Hierro SAB de CV hat am 27.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 2,23 MXN je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Grupo Palacio de Hierro SAB de CV noch ein Gewinn pro Aktie von 2,31 MXN in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,05 Prozent auf 15,37 Milliarden MXN. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,64 Milliarden MXN erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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