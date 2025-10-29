|
Grupo Pochteca SAB de CV (B): Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Grupo Pochteca SAB de CV (B) lud am 27.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,71 MXN je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Grupo Pochteca SAB de CV (B) ein EPS von -0,270 MXN in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,11 Milliarden MXN. Im Vorjahreszeitraum waren 2,15 Milliarden MXN in den Büchern gestanden.
