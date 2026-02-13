|
13.02.2026 06:31:29
Grupo Rotoplas SAB de CV: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Grupo Rotoplas SAB de CV hat am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,19 MXN ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,270 MXN je Aktie generiert.
Der Umsatz lag bei 2,83 Milliarden MXN – das entspricht einem Zuwachs von 3,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,72 Milliarden MXN erwirtschaftet worden.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,080 MXN beziffert. Im Vorjahr hatte Grupo Rotoplas SAB de CV ein Ergebnis je Aktie von 0,340 MXN vermeldet.
Der Umsatz lag bei 11,08 Milliarden MXN – das entspricht einem Abschlag von 1,08 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 11,20 Milliarden MXN erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.