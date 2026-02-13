Grupo Rotoplas SAB de CV: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Grupo Rotoplas SAB de CV hat am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,19 MXN ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,270 MXN je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 2,83 Milliarden MXN – das entspricht einem Zuwachs von 3,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,72 Milliarden MXN erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,080 MXN beziffert. Im Vorjahr hatte Grupo Rotoplas SAB de CV ein Ergebnis je Aktie von 0,340 MXN vermeldet.

Der Umsatz lag bei 11,08 Milliarden MXN – das entspricht einem Abschlag von 1,08 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 11,20 Milliarden MXN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at