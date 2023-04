Grupo Rotoplas SAB de CV stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Grupo Rotoplas SAB de CV hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.04.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2023 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,080 MXN beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Grupo Rotoplas SAB de CV 0,180 MXN je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 2,75 Milliarden MXN in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,66 Milliarden MXN umgesetzt.

Redaktion finanzen.at