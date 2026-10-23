Grupo Rotoplas SAB de CV verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Grupo Rotoplas SAB de CV hat am 21.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,93 Milliarden MXN – ein Plus von 9,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Grupo Rotoplas SAB de CV 2,67 Milliarden MXN erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at