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31.07.2026 06:31:29
Grupo Simec SAB de CV (B): Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Grupo Simec SAB de CV (B) veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,20 MXN ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -2,010 MXN je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,05 Milliarden MXN generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,15 Milliarden MXN ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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