Grupo Sports World SAb de CV (S): Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Grupo Sports World SAb de CV (S) veröffentlichte am 27.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,43 MXN präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Grupo Sports World SAb de CV (S) ein EPS von 0,660 MXN je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 561,5 Millionen MXN vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 530,7 Millionen MXN in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at