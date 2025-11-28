Grupo Supervielle gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Grupo Supervielle äußerte sich am 25.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 114,90 ARS je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 20,05 ARS je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Grupo Supervielle in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,02 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 484,01 Milliarden ARS im Vergleich zu 366,63 Milliarden ARS im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at