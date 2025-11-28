|
Grupo Supervielle hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Grupo Supervielle lud am 25.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Grupo Supervielle hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,43 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,110 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,65 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 363,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 389,7 Millionen USD umgesetzt.
