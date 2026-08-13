Grupo Supervielle legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Grupo Supervielle hat am 10.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,140 USD je Aktie erzielt worden.

Grupo Supervielle hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 209,0 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 44,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 374,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at