Grupo Supervielle stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Grupo Supervielle präsentierte am 10.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 33,60 ARS beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 31,08 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 294,50 Milliarden ARS, gegenüber 430,66 Milliarden ARS im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 31,62 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at